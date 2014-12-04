В Украине ежегодно растет количество детей с инвалидностью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, об этом заявила представитель Омбудсмена по вопросам соблюдения прав детей, недискриминации и гендерного равенства Аксана Филипишина во время выступления на круглом столе, приуроченном к Международному дню инвалидов и 25-летию принятия Конвенции ООН о правах ребенка.

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«Ежегодно в Украине увеличивается количество детей с различными видами заболеваний. Так, за период 2003-2013 годов численность детского населения снизилась на 19%. В то же время общая численность детей с инвалидностью ежегодно увеличивается на 0,5%. По состоянию на начало 2014 года количество таких детей достигло показателя 167 тыс. 059 человек или 2% от всего детского населения страны (8 млн)», - сообщила она.

По словам Филипишиной, за последние годы политика большинства стран мира в отношении лиц с инвалидностью претерпела существенные изменения. Отношение к этой социальной группы людей как к таким, с которыми необходимо только заниматься и которые не могут участвовать в общественной жизни, изменилось на отношении к ним как к полноправным членам общества, которые имеют равные права с другими гражданами. Однако постсоветские страны, и Украина в том числе, при формировании государственной социальной политики в отношении людей с инвалидностью не учитывают этих изменений, не способствует активному вовлечению людей с инвалидностью к участию в общественной жизни, а также не обеспечивает реализацию их прав.

Филипишина обратила внимание на «необходимость решения таких первоочередных задач как совершенствование системы раннего выявления и обеспечения своевременной медицинской реабилитации детей с врожденными дефектами или нарушениями в развитии; развитие системы дневного ухода за детьми с инвалидностью, создание сети дневных центров реабилитации детейс инвалидностью, особенно в сельской местности; реинтеграция детей с инвалидностью в семейное окружение, что обеспечит интеграцию в социум; разработка и внедрение учебных программ для потенциальных усыновителей, приемных родителей и родителей-воспитателей с целью устройства детей с инвалидностью на воспитание в такие семьи».