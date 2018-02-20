В Киеве назвали победителя конкурса проектов музея Революции Достоинства

13:43, 20 февраля 2018
Общество
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Назван победитель конкурса проектов музея Революции Достоинства / фото facebook.com/mincultUA/

Сегодня в Киеве объявили результаты Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства".

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Победителем стал проект архитекторов Ирины Волынец из Львова и Марии Процик (Роттердам, Нидерланды). Об этом сообщили на официалььной странице Министерства культуры в Facebook.

"Первая премия, проект-победитель конкурса!: Архитектурное бюро MIstudio, авторский коллектив: Ирина Волынец (Львов / Украина), Мария Процик (Ротердам / Нидерланды) – архитекторы", - говорится в сообщении.

Второе и третье место заняли архитектурные бюро из Германии.

Напомним, сегодня отмечают годовщину Революции Достоинства. По этому поводу США призвали власти Украины выполнить обещания, объявленные на Майдане четыре года назад.

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Теги: #музей Революции Достоинства#проект музея Революции Достоинства