В Киеве назвали победителя конкурса проектов музея Революции Достоинства

Победителем стал проект архитекторов Ирины Волынец со Львова и Марии Процик из Нидерландов.

Сегодня в Киеве объявили результаты Международного открытого архитектурного конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства".

Читайте также4 года после Революции достоинства: мнения украинцев (видео)

Победителем стал проект архитекторов Ирины Волынец из Львова и Марии Процик (Роттердам, Нидерланды). Об этом сообщили на официалььной странице Министерства культуры в Facebook.

"Первая премия, проект-победитель конкурса!: Архитектурное бюро MIstudio, авторский коллектив: Ирина Волынец (Львов / Украина), Мария Процик (Ротердам / Нидерланды) – архитекторы", - говорится в сообщении.

Второе и третье место заняли архитектурные бюро из Германии.

Напомним, сегодня отмечают годовщину Революции Достоинства. По этому поводу США призвали власти Украины выполнить обещания, объявленные на Майдане четыре года назад.