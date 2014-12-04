В Донецке боевики убили гражданина Польши

Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретаря польского Министерства иностранных дел Польши Марчина Войчеховского.

Мужчина умер в госпитале в Харькове, куда его перевезли после дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 1 декабря.

"После ДТП началась ссора. Сепаратисты выстрелили у поляка, которого перевезли в больницу в Харькове. К сожалению, врачи с самого начала не давали больших шансов на то, что он выживет. В результате ранения польский гражданин умер", - сказал Войчеховский.

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Он сообщил, что в регионе боевых действий в Донбассе находится несколько десятков граждан Польши и подчеркнул, что МИД РП официально неоднократно призывал поляков покинуть эту территорию из-за угрозы для жизни.

Войчеховский заверил, что польские власти готова помочь всем изъявившим желание вернуться в Польшу.