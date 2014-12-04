В среду боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО

В течение дня среды зафиксировано 36 случаев открытия огня террористами из пушек, танков, минометов и установок "Град".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО. "Попытки неудачных атак были зафиксированы вблизи населенных пунктов: Золотое, Станично-Луганское, Донецкий, Счастья, Трехизбенка, Новобахмутовка, Опытное, Тоненькое, аэропорта Донецк, Авдеевка, Новокалиново, Богдановка, Миус, Чернухино, Никишино, Артемово, Каменка, Дебальцево, Виноградное, Талаковка, Ломакино, Водяное, Чермалык и города Мариуполь", - уточняется в сообщении. Читайте такжеДнем боевики 19 раз атаковали позиции сил АТО Артиллерия сил АТО нанесла 18 огневых ударов для подавления огневых позиций боевиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter