В среду боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО
00:44, 04 декабря 2014Общество
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В течение дня среды зафиксировано 36 случаев открытия огня террористами из пушек, танков, минометов и установок "Град".
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
"Попытки неудачных атак были зафиксированы вблизи населенных пунктов: Золотое, Станично-Луганское, Донецкий, Счастья, Трехизбенка, Новобахмутовка, Опытное, Тоненькое, аэропорта Донецк, Авдеевка, Новокалиново, Богдановка, Миус, Чернухино, Никишино, Артемово, Каменка, Дебальцево, Виноградное, Талаковка, Ломакино, Водяное, Чермалык и города Мариуполь", - уточняется в сообщении.
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