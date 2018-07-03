Эксперты посоветовали, как предупредить близких о том, что вы попали в трудовое рабство

В основном подобные случаи случаются во время выезда украинцев за границу в поисках работы.

Эксперты международных организаций рассказали журналистам об одном из способов подать родным сигнал о том, что вы оказались в трудовом рабстве. Об этом сообщает "5 канал".

По данным экспертов, более 230 тысяч украинцев уже стали жертвами торговли людьми, а количество потерпевших имеет тенденцию к росту. В основном такие случаи происходят во время выезда украинцев за границу в поисках работы.

Один из реальных примеров, рассказали представители Международной организации по миграции в Украине, – сексуальное рабство, в которое попала украинка. Девушка думала, что уезжает в Европу на работу, и попала на частную виллу в Польше вместе с другими соотечественницами.

"На вилле им объяснили, что на самом деле никуда они не едут, что они вынуждены будут здесь оказывать сексуальные услуги. Вот эта девочка попыталась убежать. Ее очень сильно избили на глазах у всех других девушек из этой группы, и сказали, что так будет абсолютно с каждым. Документов у нее не было", – рассказывает представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

По ее словам, девушке разрешали звонить домой, но она не знала, как сказать родителям о похищении, потому что рядом с ней всегда был смотритель, который следил за тем, что она говорит. Через полгода сексуальной эксплуатации у девушки сильно ухудшилось здоровье, она была истощена, но выжила. Ее отвезли в аэропорт и купили ей билет обратно.

По словам экспертов, в подобных ситуациях важно знать, как себя вести, чтобы предупредить близких об опасности. Одним из основных правил безопасности является продумывание кодовой фразы для своих родных, которую можно сообщить во время телефонного разговора. Например, если у вас в семье никогда не было кота, тогда нужно построить разговор определенным образом:

"Привет, у меня все хорошо, я сейчас отдыхаю, очень много работы, я устаю, поэтому тебе звоню не так часто, как мне хотелось бы. Но все хорошо, кормят хорошо, все нормально. А как там мама, как там папа, как там кот?"

"И если у вас кота нет и вы предупредили своих родных, близких о том, если ты когда-нибудь услышишь, как там кот – значит я в беде", – сообщает Ирина Мидловец.