На Житомирщине СБУ изъяла спецоборудование для "перебивки" номеров на авто и $3 тысячи

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается причастность к преступной деятельности других лиц.

Вчера на Житомирщине работники прокуратуры и СБУ изъяли специальное оборудование, которым злоумышленники перебивали номерные знаки автомобилей и несколько тысяч долларов наличными.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Согласно сообщению, 2 июля по согласованию с процессуальным прокурором, проведен ряд санкционированных обысков в Житомире и Житомирском районе.

Их провели в жилых и хозяйственных помещениях, которые принадлежат людям, причастным к противоправной деятельности. Во время обысков обнаружено и изъято специальное оборудование для перебивки номеров агрегатов транспортных средств, автомобиль, на котором, вероятно, планировалась замена номера, соответствующие таблички с номерами агрегатов авто, а также $3150 и тому подобное.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса ("незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации"), продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливается причастность к преступной деятельности других лиц.