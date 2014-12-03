В Украине сохранятся 20-градусные морозы

4 декабря в Украине температура воздуха ночью достигнет 10-15 градусов мороза, на Левобережье местами до 18-20 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 6-13 градусов. Об этом сообщает «Оpogode».

Осадки маловероятны, только ночью и утром ожидаются туманы, а на дорогах удержится гололедица.

В западной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 4-10 мороза, днем 1-7 градусов мороза, на Закарпатье ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 8-14, местами 15-19 градусов мороза, днем 5-12 градусов мороза.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 10-17 мороза, местами 18-20 градусов мороза, днем 8-13 градусов мороза.

Читайте такжеВ трех областях из-за непогоды обесточены 155 населенных пунктов

На востоке Украины будет преобладать сухая холодная погода. Температура воздуха ночью 14-20 мороза, днем 10-13 градусов мороза.

В южной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 6-13 градусов мороза, на Запорожье 14-18 градусов мороза, днем 4-10 мороза, в Крыму от 2 мороза до 4 градусов тепла.

В Киеве 4 декабря осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 12-15 градусов мороза, днем 7-11 градусов мороза.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.