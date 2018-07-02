На Волыни похоронили убитого под Горловкой бойца, который женился месяц назад (видео)

Волос пошел служить в девятнадцать. А до тех пор девять раз пытался попасть добровольцем на войну. Но ему каждый раз отказывали.

На Волыни похоронили бойца 24-й отдельной механизированной бригады Андрея Волоса. Его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера под Горловкой, говорится в ТСН.16:45.

Как сообщает ТСН, в Луцке объявлен день траура. Сотни горожан собрались на Площади, чтобы попрощаться с Андреем. Мама, которая потеряла единственного сына, раз за разом теряет сознание.

Из Луцка колонна трогается в омельне, где находилось село, куда семья переселилась четыре года назад. Здесь героя встречают на коленях. А дорогу устилают цветами.

Андрей Волос пошел служить в девятнадцать. А до тех пор девять раз пытался попасть добровольцем на войну. Но ему каждый раз отказывали, потому что очень юный.

"Его готовы были забрать, чего девять раз, ему предлагали так называемую учебку. А он отказывался. Если пойду, то сразу на фронт. В учебку я не хочу", - говорят об Андрее военные.

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Погиб парень на День Конституции под Горловкой, спасая командира взвода. От пуль снайпера они пали оба.

"Там было буквально 10 метров. Он не добежал до него метра полтора-два. И снайпер его снял – все", - рассказывает командир отделения 24-й отдельной механизированной бригады Андрей Смольников.

"Последние слова его были - передайте моей жене, что я ее люблю. Мы все надеялись, что он будет жить", - говорит побратим погибшего.

Месяц назад Андрей на несколько дней приезжал в село – жениться. Жена на сносях. Мать три недели назад перенесла сложную операцию.

Их Андрея как героя с воинскими почестями похоронили на местном кладбище. В небольшом селе уже двое павших на восточном фронте.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сумской области простились с 21-летним бойцом, который погиб в бою на Донбассе.