Сегодня вечером из Туниса в Украину вылетит второй самолет с украинскими туристами

Первый самолет с 172 украинцами на борту вылетел из Туниса в 13:20.

Сегодня вечером ориентировочно в 20:30 из Туниса должен вылететь в Украину второй самолет с украинскими туристами, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Из Туниса один самолет со 172 пассажирами вылетел в 13.20, следующий - ориентировочно в 20.30. Последний - завтра в 5 утра (вероятно). Консул находится на месте", - сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что дипломаты принимают неотложные меры с целью возвращения украинских туристов из Туниса домой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу ситуации с сотнями граждан Украины, которые «застряли» в аэропорту Туниса.

Он также сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

В частности, авиакомпания Bravo Airways объясняет отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность в 25 млн грн по состоянию на 27 июня.

Сегодня стало известно, что туристический оператор «Оазис» обещает украинским туристам, которые вынуждены были остаться в Тунисе из-за отмены авиакомпанией Bravo Airways рейсов на возвращение домой, компенсировать расходы за проживание в этой стране.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что авиаперевозчик и туроператор, из-за которых украинцы «застряли» в аэропортах иностранных государств и не могут вовремя вернуться в Украину, должны за это ответить. В частности, глава МИД выступает за проведение аудита с целью выяснения возможности авиакомпаний и туроператоров выполнять условия выданных им лицензий на туристическую деятельность.