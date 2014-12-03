Из плена боевиков освобождены четверо украинских военных
15:40, 03 декабря 2014Общество
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Из плена боевиков на Донбассе освобождены четверо украинских военнослужащих.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает LB.ua.
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"При содействии российской стороны совместного центра освобождены из плена четверо военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
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