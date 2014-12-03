​Из плена боевиков освобождены четверо украинских военных

15:40, 03 декабря 2014
Общество
2 0

Из плена боевиков на Донбассе освобождены четверо украинских военнослужащих.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает LB.ua.

Читайте такжеИз плена террористов освобожден офицер ВСУ

"При содействии российской стороны совместного центра освобождены из плена четверо военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter