Легендарный актер Джон Малкович: "В мозгах голливудского сообщества - никакой Украины" (видео)

Украинцам Джон Малкович пожелал помнить и воплощать слова Линкольна: "власть народа, для народа и ради народа".

В Голливуде в частности и в США в целом не слишком много знают про Украину и войну в ней.

Об этом в интервью ТСН.Тиждень сказал легендарный актер, сценарист и продюсер Джон Малкович.

"На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудского сообщества царит Трамп и русский заговор. Однако - никакой Украины. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь в 2014-м году и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как они", - пояснил он.

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Малкович не имеет больших надежд на информационный прорыв в отношении украинских событий.

"Честно говоря, сомневаюсь. Это не только ваша проблема, это системная проблема нашей реальности. Потому что миллиард – и где там? – даже два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание общества, различную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине. Полное зеро", - пояснил актер.

Малкович говорит, что с удовольствием поддержал бы кинопроект о войне в Украине, но замечает, что это весьма непростое дело. "Знаете, делать такое кино трудно, и я благословлю любого, кто это сделает. А насчет моего участия, это будет зависеть от того, каким будет предложение", - пояснил он.

Украинцам он пожелал помнить и воплощать слова Линкольна: "власть народа, для народа и ради народа".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко наградил звезду Голливуда, актера Джона Малковича Орденом “За заслуги” III степени.