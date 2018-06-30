В курортной зоне Одессы рекламный билборд рухнул на припаркованную иномарку

На место также прибыли представители владельца билборда, которые предполагают, что опоры рекламной конструкции были повреждены неизвестными.

В курортной зоне Одессы сегодня огромный рекламный билборд рухнул на припаркованную иномарку.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, в субботу в 11.15 полицейские получили вызов на улицу Генуэзскую.

В частности, сообщалось о том, что рекламный щит упал на припаркованную машину Suzuki Vitara, в результате чего она получила значительные повреждения.

«Установили владельца. Для оформления материалов на место выехала следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе.

Причины ЧП устанавливаются.

Со слов очевидцев, рекламный щит упал возле выезда с парковки торгового комплекса. Вышеназванная иномарка была припаркована без нарушения правил.

На место также прибыли представители владельца билборда, которые предполагают, что опоры рекламной конструкции были повреждены неизвестными.

Поврежденный автомобиль освобожден от рухнувшего щита при помощи автокрана. С места происшествия поврежденную машину транспортировал эвакуатор.