СБУ поймала членов группировки "Сват"
Контрразведка СБУ обезвредила опасную диверсионную группу, которая входила в состав незаконного военизированного формирования «Сват» и готовила террористическое нападение на Мариуполь.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В ходе успешной боевой спецоперации оперативная группа контрразведки СБУ задержала двух граждан Украины - боевиков по прозвищу «Пес» и «Рунич».
В тот же день в Харькове задержали их сообщника - члена этой же диверсионной группы по прозвищу «Джигит». В составе группы «Джигит» выполнял обязанности стрелка-оператора ПЗРК «Игла» и разведчика. Он собирал информацию о позиции украинских войск, в частности артиллерийских расчетах. По его координатам террористы вели прицельный обстрел на уничтожение.
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У боевиков сотрудники спецслужбы изъяли большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему - АКМС с подствольным гранатометом, РПГ-22, гранаты разного типа, тротиловые шашки, патроны различного калибра. Диверсанты имели при себе четыре комплекта униформы вооруженных сил Российской Федерации.
Со слов задержанных, все члены группы прошли обучение в тренировочном лагере на территории России. За три недели боевики приобрели навыки ведения прицельной стрельбы из пулеметов, ПЗРК, автоматов АК-74, подствольных гранатометов.
После «огневой подготовки», «стрелки» приобретали боевой опыт в рядах т.н. «армии Новороссии» в Луганской области. Школу маскировки, совершение диверсий, ведение боя в условиях города они прошли на территории одной из воинских частей АР Крым.
Задачей группы была организация военного нападения на Мариуполь. Благодаря контрразведывательным мероприятиям диверсанты были обнаружены и обезврежены на этапе подготовки к реализации своих преступных намерений. Замыслы террористов по захвату города были сорваны.
В рамках ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.