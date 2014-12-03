Через Луганск проследовала колонна бронетехники с российскими танками - Тымчук

Зафиксирована переброска через Макеевку транспортных автомобилей (в основном тентованые КамАЗы, не менее 25 машин) с артиллерийскими боеприпасами в район севернее Донецка.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В течении последних 6 дней артиллерийские группы боевиков активно обстреливали не только позиции украинских войск по рубежу Пески – Донецкий аэропорт – Опытное – Авдеевка, но и несколько раз наносили удары по предприятиям и жилым кварталам н.п.Авдеевка. По данным группы ИС, нынешние "гуманитарные конвои" из РФ призваны восполнить значительный расход боеприпасов в ходе данных обстрелов", - говорится в сообщении.

Тымчук также отмечает, что вчера через Луганск проследовала колона бронетехники (до 20 единиц). В колонне зафиксировано 6 танков, в том числе российские Т-72Б3.