Москалькова утверждает, что состояние здоровья Сенцова «относительно удовлетворительное»

Уполномоченная по правам человека в РФ заявляет, что голодающий 46-й день украинский политзаключенный «ходит, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий».

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявляет, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова «относительно удовлетворительное».

Об этом она заявила по итогам посещения украинца в колонии «Белый медведь» Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

«Встретилась с Олегом Сенцовым в колонии «Белый медведь» Ямало-Ненецкого автономного округа. Общались более часа. Для меня было очень важно лично убедиться в том, в каком состоянии здоровья находится Олег и посмотреть как проходит голодовка», - отметила Москлькова.

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По ее словам, состояние здоровья Сенцова «относительно удовлетворительное, все параметры давления, температуры тела, внешнее и внутренне самочувствие и общий настрой удовлетворительны».

«Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, читает газеты, пишет сценарий…», - сказала российский омбудсмен.

Она также сообщила, что Сенцов находится в больничной палате санчасти ИК размером около 16 метров: два окна, решёток на окнах нет, открываются форточки.

«Говорит, что чувствует себя лучше. Все это свидетельствует о том, что угрозы его жизни на сегодняшний момент нет», - утверждает Москлькова.

«Вместе с тем, чрезвычайную обеспокоенность вызывают непонятные действия со стороны Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, которая, без согласования со мной или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать принимаемые мною меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко», - сказала российский омбудсмен.

«Людмила Денисова два дня назад не оказала совершенно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, содержащегося в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроем пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществлению мониторинговых визитов», - подчеркнула Москалькова.

Как сообщал УНИАН, 28 июня омбудсмен России Москалькова посетила колонию «Белый медведь» в городе Лабытнанги, в которой 46-й день голодает политзаключенный украинец Сенцов. Кортеж доставил её в колонию, объехав Денисову, которая ждала перед воротами пенитенциарного учреждения.

Ранее Уполномоченный ВР заявляла, что руководство колонии не принимает у неё заявления на посещение Сенцова.

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27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антону Вайну с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий относительно посещения украинских политических заключенных в России.

Денисова отметила, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой о «возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных» мониторинговых посещениях, которые «не дали положительных результатов».

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клых длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и представляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, «неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов».

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9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинских и российских заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликов. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликов.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «собственной инициативе», и её посещение не было согласовано. До сих пор Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.