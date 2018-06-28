Денисову снова не пускают к Сенцову

Уповноважена РФ Тетяна Москалькова зникла.

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сейчас Денисову не пропускают в тюрьму.

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Русский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая также должна была приехать в Лабытнанги, пока отсутствует. По прилету в аэропорт Салехарда, она отказалась ехать вместе с Денисовой. В настоящее время ее место нахождения неизвестно.

Как сообщал УНИАН, украинский омбудсмен Татьяна Денисова 15 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по «личной инициативе», а ее визит не был согласован.

До сих пор российская сторона не пускала Денисову к Сенцову, который 14 мая объявил бессрочную голодовку, отказывали даже в видеосвязи с осужденным режиссером.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.