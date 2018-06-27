Правый берег Запорожья остался без электроснабжения из-за грозы

Повреждена высоковольтная линия электропередачи, потребителей подключают к резервным схемам питания.

Правый берег города Запорожье остался без электроснабжения из-за утренней грозы.

Как сообщили в ОАО «Запорожьеоблэнерго», во время грозы был поврежден участок высоковольтной линии электропередачи мощностью 150кВ, расположенной на территории Днепропетровской области.

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От этой ЛЭП осуществляется питание подстанции «Армалит» «Запорожьеоблэнерго», которая обеспечивает электроэнергией часть правого берега Запорожья.

Специалисты «Запорожьеоблэнерго» работают над тем, чтобы запитать эти районы по резервным схемам питания. Как отмечается, часть потребителей уже с энергоснабжением. Восстановительные работы непосредственно на поврежденной линии выполняют ремонтные бригады ОАО «Днепрооблэнерго». При необходимости специалисты «Запорожьеоблэнерго» готовы оказать помощь.

Как сообщал УНИАН, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках возможно формирование дождевых паводков.