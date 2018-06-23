В Сумах никто не выиграл 30 тысяч гривень в конкурсе на проект памятника Героям Майдана

Как дальше поступят с разработкой проекта данного памятника, в горсовете еще не решили.

В Сумах очередной открытый конкурс на определение лучшей идеи памятника Героям Майдана не выявил победителя, а жюри конкурса сегодня, 22 июня, решило завершить свою работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, такое решение члены жюри приняли в связи с тем, что ни одна из представленных работ, по их мнению, не может быть реализована в таком виде, в котором была подана на конкурс.

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Согласно сообщению, 21 мая был последний день приема работ. В течение определенного времени поступило 15 работ, которым организаторы планировали провести публичное представление. По условиям конкурса, подвести его итоги жюри должно было до 8 июня, а для победителей было предусмотрено денежное вознаграждение: за I место - 30 тысяч гривен; II место - 15 тыс. грн; III место - 5 тыс. грн. Однако выбрать лучшую идею памятника Героям Майдана, который будет символизировать переломное для нашей страны время и напоминать о людях, погибших во время Революции Достоинства, жюри не смогло.

Сумской городской голова Александр Лысенко так же, как и большинство членов жюри, отметил, что памятник Героям Майдана должен передавать энергетику тех исторических событий, олицетворять настоящих героев.

«Это было главной целью проведения данного конкурса. Такой работы, которая полностью отвечала бы всем его требованиям, в настоящее время нет», - подчеркнул Лысенко.

Кроме того, он отметил, что на памятнике Героям Майдана обязательно должно быть высечено имя Героя Небесной сотни сумчанина Алексея Братушки.

Как дальше будут поступать с разработкой проекта данного памятника, по словам начальника управления архитектуры и градостроительства горсовета Андрея Кривцова, возглавляемое им структурное подразделение определится позже.

Как сообщал УНИАН, идея установления в Сумах памятника Героям Майдана возникла еще в 2014 году. С тех пор конкурс проектов на сооружение памятника Героям Небесной сотни проводился в Сумах дважды. И если изначально победитель не был определен, в конечном итоге победил коллектив авторов под руководством бывшего главного архитектора Сум Владимира Быкова. Фото рабочей модели проекта-победителя в феврале были обнародованы в Facebook. После этого развернулась серьезная полемика в социальных сетях и СМИ, поскольку многим не понравился памятник в виде казака с обнаженным торсом, который готовится бросить что-то наподобие «коктейля Молотова». По словам пользователей соцсетей, этот образ не олицетворяет собой Героев Майдана и их подвиг.

26 февраля в Сумах во время аппаратного совещания в горсовете авторский коллектив, победивший в прошлом году в конкурсе проектов на сооружение памятника Героям Небесной сотни, заявил об отзыве своей работы по реализации проекта.

Участниками нового конкурса могли быть все желающие: специалисты или авторские коллективы профессиональных архитекторов и скульпторов, а также студенты архитектурных и художественных учебных заведений, любители. Жюри конкурса в этот раз на две трети состояло из представителей творческого сообщества - архитекторов, художников, дизайнеров. Финансирование конкурса происходило за счет средств целевого фонда городского управления архитектуры и градостроительства.

По замыслу Сумского городского головы Александра Лысенко, памятник Героям Майдана планировалось открыть в этом году ко дню освобождения областного центра, который отмечается 2 сентября.

Сквер памяти Героев Небесной сотни в Сумах на ул. Петропавловской был создан в 2016 году. Тогда здесь в рамках декоммунизации демонтировали памятник одному из советских деятелей, а вместо него установили памятный знак в виде большого камня с табличкой «На этом месте будет установлен памятник Героям Майдана - патриотам Украины, которые отдали свои жизни во время Революции Достоинства».