Во Львове построят IT-парк за $160 миллионов

Новый львовский IT-парк создаст 14 тыс. рабочих мест, в него инвестируют $160 млн, будет построен новый Центр науки и корпус университета, заявил мэр Львова и лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый.

Во Львове заложат капсулу для строительства нового IT-парка, который создаст рабочие места и принесет в город инвестиции.

Об этом заявил в Facebook мэр города и глава партии "Самопоміч" Андрей Садовый, передает Гордон.

"30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине. Новый львовский IТ-парк это:

14 000 рабочих мест;

инвестиция 160 млн долл;

новый Центр науки и корпус университета;

локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская.

Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый.