Во Львове построят IT-парк за $160 миллионов

19:08, 22 июня 2018
Общество
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УНИАН

Об этом заявил в Facebook мэр города и глава партии "Самопоміч" Андрей Садовый, передает Гордон

"30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине. Новый львовский IТ-парк это:

  • 14 000 рабочих мест;
  • инвестиция 160 млн долл;
  • новый Центр науки и корпус университета;
  • локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская.

Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый.

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