Авдеевский коксохим снова попал под обстрел, пострадал сотрудник

Согласно сообщению пресс-службы, на территории завода разорвалось более десяти снарядов. Имеются повреждения в ремонтно-механическом цехе и специализированном цехе по ремонту коксового оборудования. Есть попадания в склад бензола. Опасности для экологической обстановки нет.

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Взрывной волной выбиты окна в нескольких административно-бытовых зданиях по всей территории предприятия. Осколками стекла ранен сотрудник завода. Сейчас его жизнь вне опасности.

Кроме того, повреждены линии электропередачи и теплотрасса, ведущая от завода к городу. При этом отмечается, что в Авдеевке нет своих котельных, теплом город обеспечивает заводская ТЭЦ. В настоящее время коксохимики в срочном порядке ведут ремонтные работы.