Peter Lions: журналист нашел "тайный аккаунт Порошенко" в Facebook

По словам журналиста, страница Peter Lions существует до сих пор, но начиная с сегодняшнего дня она "зачищена" и открыта только для "друзей".

Президент Украины Петр Порошенко на протяжении более чем четырех лет пользовался соцсетью Facebook через личный, секретный аккаунт Peter Lions, заявил журналист Александр Дубинский.

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«На протяжении 4.5 лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена», – написал Дубинский в Facebook.

По словам Дубинского, публикации, которые делал владелец аккаунта, могут говорить о его незрелости.

«Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко - "Он одновременно и "царь зверей", и "волшебник-супергерой". Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе», – продолжил он.

Журналист также заявил, что после его поста о начале публикации скриншотов со страницы, аккаунт был зачищен, а сам Дубинский был удален из его друзей. Страница, при этом, существует до сих пор. Но начиная с сегодняшнего дня открыта только для "друзей". На эту страницу подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов семьи Порошенко.

Дубинский заявил, что до сегодняшней ночи Порошенко со своей тайной страницы был подписан на 3 журналистов: на него самого, Светлану Крюкову и Юрия Сколотяного.

В феврале 2018 года Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что его жизнь - "не сахар", и пригласил журналистку провести с ним один день и посмотреть, как он живет.