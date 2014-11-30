Активисты Майдана потребовали от Авакова отчитаться о ходе расследования избиения студентов "Беркутом"

Около 50 активистов, находившиеся на Майдане Незалежности, факельным шествием двинулись к Министерству внутренних дел Украины. Они требуют расследовать наконец избиение студентов на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября прошлого года, поскольку с того времени прошел год, а до сих пор никто не понес адекватного наказания, сообщает ТСН.

По словам активистов, некоторые правоохранители, причастные к избиению, даже получили повышение. Акция носила мирный характер, обошлось без провокаций, но на всякий случай возле министерства дежурили правоохранители. Некоторые активисты обмотали головы бинтами с красной краской, что символизировало избитых студентов.

К активистам вышел представитель министерства. Люди с факелами выдвинули требование, чтобы до понедельника министр Арсен Аваков отчитался о расследовании событий прошлогодней давности. Иначе подобные акции станут массовыми.

Читайте также"Ночь памяти" на Майдане: годовщина жестокого избиения студентов "Беркутом" (онлайн-трансляция)Представитель МВД пообещал провести в понедельник круглый стол, где будут обсуждаться эти вопросы. Он также заверил, что будет проведена проверка и если те правоохранители, которые принимали участие в событиях 30 ноября, до сих пор работают, они попадут под люстрацию.

Также представитель министерства напомнил, что дело об избиении студентов "беркутовцами" расследует Генеральная прокуратура Украины, а не МВД.