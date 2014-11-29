К первой зачистке Майдана в ночь на 30 ноября силовики готовились несколько дней

Об этом во время записи программы «Год Революции» - специального проекта УНИАН и УНИАН-ТВ, посвященного годовщине исторических событий, рассказал один из пострадавших участников студенческого митинга – Сергей Радченко, который в ночь на 30 ноября получил черепно-мозговую травму и 20 дней после этого находился в коме.

По словам участника Майдана, первые подозрения, что силовики что-то готовят против митингующих, появились задолго до 29 ноября, когда на площадь привезли конструкцию будущей новогодней елки.

«Когда Майдан сузился, было ощущение, что что-то не то. Слишком много было правоохранительных органов, которые «охраняли» установку елки», - отметил он.

Второй «звоночек», по его словам, прозвучал 27 и 28 ноября: «В эти дни нас предупреждали, что на Грушевского создаются отряды силовиков, которые готовы нас разогнать. Но мы спокойно себя вели».

И третье предупреждение, по словам Сергея Радченко, поступило студентам около 9 вечера 29 ноября. «К нам подошла Ирина Геращенко (народный депутат, - УНИАН) и тоже предупредила, что на Грушевского есть отряды», - сказал он.

«29 ноября мы вели себя спокойно, кто-то пел песни, кто-то готовил бутерброды, не было никакого насилия или радикальных настроений… Никто не думал что-то ломать, что-то захватывать… такого поведения с нашей стороны не было. Мы замерзли, нам было некомфортно, но мы не думали, что дойдет до разгона», - рассказал он.

Тем не менее, Радченко считает, что разгон планировался заранее, а зачистка была проведена по четко спланированному сценарию. «Нападение было запланировано намного раньше. Мы не провоцировали правоохранителей. Но сценарий нападения был подготовлен четко и профессионально. «Беркут» выбегал на площадь с четырех сторон и окружал нас. Шокировало и то, что дубинки уже были в руках силовиков, были наготове. Они не предупреждали, ни о чем не оповещали нас, не говорили освободить территорию. Они сразу шли бить. У них сразу была такая цель», - подытожил он.

Подробнее о разгоне Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года смотрите в спецпроекте «Год Революции» на канале УНИАН ТВ и на сайте УНИАН во вторник, 2 декабря, в 18:30