Презентация результатов исследования о мечтах украинских детей (прямая трансляция)

Движение “Осуществи мечту” презентует первое уникальное исследование мечтаний украинских детей и объявляет старт арт-марафона #МояДитячаМрія.

19 июня в 12:00 в УНИАН начнется public talk дискуссия на тему первого уникального исследования «О чем мечтают украинские дети? Как родители влияют на мечты детей? Почему мечтать жизненно необходимо?». Известные врачи, психологи, лидеры мнений, художники, родители и, конечно, дети приглашены на это важное для общества обсуждения.

Опрос проводился Украинской маркетинговой группой среди здоровых детей и тех, кто длительное время находится на лечении. Участники события знают, что такое большие детские мечты и какова сила их осуществления: певица Кристина Соловий, художница Евгения Гапчинская, звездная мама Ольга Шурова и ее сын Лев, директор благотворительного фонда «Ты не один» Власта Шовковская, генеральный директор Украинской Маркетинговой Группы Наталья Бухалова, президент Украинской ассоциации врачей-психологов Богдан Божук, педиатр с 25-летним стажем работы с детьми Анна Горбань, художница Анжелика Дмитренко, куратор арт-проектов и шеф-редактор “Телекритики” Мария Хрущак, психолог проекта «Осуществи мечту» Владимир Миколенко, а также небезразличные к детским мечтам социологи, блогеры, художники-иллюстраторы, лидеры мнений, родители и дети.

Ведущая: куратор проекта «Осуществи мечту», телеведущая Лидия Таран.

Также, в рамках презентации будет анонсирован старт арт-марафона: с 27-го до 30-го июня на Пейзажной аллее в Киеве обустроят 30 квадратных метров для рисования мечтаний. А до конца года каждый желающий может присоединиться к проекту, выложив свой рисунок в соцсеть с хештегом #МояДитячаМрія.

Во время public talk все гости будут иметь возможность нарисовать свои мечты и приобщить их к марафону.

Партнер движения Осуществи мечту: Украинская ассоциация врачей-психологов.

Сайт проекта: wish.1plus1.ua #МояДитячаМрія (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).