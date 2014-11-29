ООН: в зоне боевых действий на Донбассе остаются более 5 миллионов человек

В зоне боевых действий на востоке Украины остаются около 5 млн 200 тыс. человек.

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится в отчете Офиса ООН по координации гуманитарных усилий.

Количество внутренне перемещенных лиц специалисты международной организации оценивают в 490 тыс. 46 человек, еще 545 тыс. 613 нашли приют в соседних странах.

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«Люди с хроническими и психическими болезнями, люди с ограниченными возможностями, люди старшего возраста и дети-сироты особенно нуждаются в немедленной защите, еде и заботе о здоровье», - отмечают авторы отчета отмечают, что государственные учреждения в районе конфликта и вблизи него не могут действовать полноценно.

По состоянию на 25 ноября, по данным ООН, в результате конфликта на востоке Украины погибли 4 тыс. 356 человек, еще 10 тыс. 16 были ранены.