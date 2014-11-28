За время конфликта на Донбассе погибли 4 356 человек - ООН
23:53, 28 ноября 2014Политика
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С начала конфликта в Украине по состоянию на 25 ноября погибли 4 тыс. 356 человек.
За время конфликта на Донбассе погибли 4 тыс. 356 человек / show.7ya.ru
Такие данные обнародовала ООН в своем "Твиттере"
"ООН: на 25 ноября число убитых на востоке Украины составило 4 356 чел. (включая 298 жертв катастрофы Боинга), раненых - 10 016 человек", - говорится в сообщении.
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ООН: на 25 ноября число убитых на востоке Украины составило 4 356 чел. (вкл. 298 жертв катастрофы Боинга), раненых - 10 016 человек
- ООН (@UnitedNationsRU) 28 Ноябрь 2014
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