За время конфликта на Донбассе погибли 4 356 человек - ООН

23:53, 28 ноября 2014
Политика
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С начала конфликта в Украине по состоянию на 25 ноября погибли 4 тыс. 356 человек.

/ show.7ya.ru

Такие данные обнародовала ООН в своем "Твиттере"

"ООН: на 25 ноября число убитых на востоке Украины составило 4 356 чел. (включая 298 жертв катастрофы Боинга), раненых - 10 016 человек", - говорится в сообщении.

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