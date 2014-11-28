За время конфликта на Донбассе погибли 4 356 человек - ООН

С начала конфликта в Украине по состоянию на 25 ноября погибли 4 тыс. 356 человек.

Такие данные обнародовала ООН в своем "Твиттере" "ООН: на 25 ноября число убитых на востоке Украины составило 4 356 чел. (включая 298 жертв катастрофы Боинга), раненых - 10 016 человек", - говорится в сообщении. Читайте такжеКоличество переселенцев в Украине достигло почти полумиллиона ООН: на 25 ноября число убитых на востоке Украины составило 4 356 чел. (вкл. 298 жертв катастрофы Боинга), раненых - 10 016 человек - ООН (@UnitedNationsRU) 28 Ноябрь 2014

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter