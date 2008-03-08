Директор Всемирного банка по Украине отмечает улучшение условий кредитования

Вчера вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ провел встречу с Директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Полом БЕРМИНГХЕМОМ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Кабинета министров Украины, П.БЕРМИНГХЕМ проинформировал Г.НЕМЫРЮ о значительных улучшениях финансовых условий кредитования Украины Всемирным банком (более долгий период погашения кредитов и более низкие финансовые расходы).

Встреча состоялась в рамках предыдущих договоренностей об организации регулярных встреч между правительством Украины и ВБ на высоком уровне.

Вице-премьер-министр сообщил о мероприятиях правительства по стабилизации макроэкономической ситуации в стране и соответствующем сотрудничестве между Национальным банком Украины и правительством.

В свою очередь, директор ВБ подтвердил, что банк работает над подготовкой перечня предложений относительно ссуд для страны в соответствии со Стратегией партнерства с Украиной.

П.БЕРМИНГХЕМ подтвердил обязательства, которые взял на себя Всемирный банк по предоставлению аналитической поддержки правительству Украины. Вице-премьер-министр отметил важность привлечения ВБ к процессу подготовки Украины к созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.