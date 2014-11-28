В Нацгвардии испытали новые БПЛА (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, видео с квадрокоптера в режиме реального времени отображается на пульте управления через монитор, что позволяет его использовать непосредственно во время боевого столкновения. Есть возможность записи изображения на электронные носители.

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После завершения испытаний беспилотники будут переданы на блокпосты НГУ для обеспечения наблюдения за местностью с целью противодействия нападениям террористов.