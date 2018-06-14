Сегодня исполняется четвертая годовщина катастрофы украинского военного самолета Ил-76, сбитого террористами (видео)

Лица террористов, которые сбили самолет, до сих пор не установлены.

Сегодня исполняется четвертая годовщина катастрофы украинского военно-транспортного самолета Ил-76. 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска террористы подбили Ил-76. 49 военнослужащих, которые находились на борту, погибли.

Ровно 4 года назад в 1 час 10 минут ночи террористы так называемой «ЛНВ» подбили самолет, который заходил на посадку. Самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Виновным в катастрофе Ил-76 признали экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Виктора Назарова. Его обвинили в служебной халатности и приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако суд не лишил Назарова звание генерал-майора.

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Ближайшие родственники погибших военнослужащих получили компенсацию — по 500 тысяч грн. Лица террористов, которые сбили самолет, до сих пор не названы.