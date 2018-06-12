Война за WOG: журналисты рассказали, как бизнес-партнеры погибшего нардепа Еремеева загоняют его семью в долговую яму (видео)

Жена погибшего утверждает, что договор стоимостью в 20 млн долларов, якобы подписанный ее мужем, был сфальсифицирован.

Бизнесмен Сергей Лагур и нардеп Степан Ивахив пытаются лишить всей собственности вдову своего бывшего бизнес-партнера – погибшего три года назад народного депутата и бизнесмена Игоря Еремеева. На нее по поддельным документам пытаются повесить долг в 20 млн долларов.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что Лагур и Ивахив развернули против семьи Еремеева настоящую войну за наследство «Континиума», главный актив которого – сеть заправок WOG. В случае успеха они смогут выкупить долг и окончательно раздавить семью в судах.

Огромный кредит в 20 миллионов долларов якобы был взят Еремеевым в Ощадбанке на нужды компании WOG. Впрочем, его жена – известный врач - офтальмолог Татьяна Еремеева, утверждает, что все это – не более чем финансовая оборудка Степана Ивахива, цель которого - уничтожить ее с детьми и окончательно захватить наследственный бизнес.

По ее словам, на самом деле договор на 20 млн не мог быть подписан Игорем Еремеевым, поскольку для этого необходима была подпись жены. Она же ничего подобного не подписывала

В оборудке задействована скандальный нотариус Виктория Книш, чья контора раньше помогла янтарной мафии отобрать у сеьских жителей 400 га земли. Сегодня Книш утверждает, что Еремеева подпись ставила, но соответствующего документа показать она не может. Мол, бумаги исчезли.

Вдова считает себя в очередной раз обманутой, и уже обратилась в милицию с заявлением о подделке документа. Волынские следователи истребовали у нотариуса договор, однако в конторе заявили, что документов не имеют. Якобы их еще год назад изъял киевский следователь. Но дела об изъятии и обыске столичными правоохранителями в реестре не найдены. Поэтому документ стоимостью в 20 млн долларов или исчез, или его не существовало, или же его подделали, и теперь скрывают. О чем и говорит вдова. Нотариус впоследствии изменила позицию и заявила, что никаких обысков не было.

История набирает обороты. Волынские следователи пытаются получить не только документы по кредитным лимитам, но и определения Печерского суда на проведение обысков, а также протоколы этих обысков. Пользуясь официальными базами и источниками найти свидетельство о легальных обысках, якобы проведенных столичными органами, невозможно. И это в очередной раз подталкивает к мысли о том, что документ сфальсифицирован.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, Татьяна Еремеева может попасть в десятку самых богатых женщин Украины. Однако за ее наследством открыли охоту и вместо миллионных состояний она вместе с детьми может остаться ни с чем.

Партнеры Игоря Еремеева решили "кинуть" вдову и отобрать ее законную долю. Олигарх Степан Ивахив пытается отсудить у вдовы и детей своего бывшего партнера по бизнесу Игоря Еремеева квартиру в Киеве, а помогает ему в этом брат покойного бизнесмена - Евгений. Квартиру в Киеве Игорь Еремеев еще 10 лет назад взял в многолетний кредит. При жизни покойный успел погасить лишь часть долга.

Остальное, согласно приложениям иска, платит брат умершего, чем и указывает на якобы свое право на квартиру. Татьяна Еремеева уверяет, что все попытки забрать квартиру - это дело рук бывших партнеров Сергея Лагура и Степана Ивахива.