Боевики «ДНР» и силы АТО обменялись пленными в формате «шесть на шесть»
19:03, 27 ноября 2014Общество
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Очередной обмен пленными состоялся между самопровозглашенной «ДНР» и украинскими военными.
REUTERS
Об этом сообщил «депутат» так называемого «Народного совета ДНР» Валентин Власенко, передают РИА Новости.
"Обмен состоялся по формуле "шесть на шесть". Мы отдали двоих майоров МВД и четырех рядовых, взамен получили двоих гражданских и четырех ополченцев", — сообщил он. Все, кого поменяли, — мужчины.
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Ранее сообщалось, что в заложниках террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" остается еще от 700 до 800 человек. Однако в Донецке 7 сентября освободили еще 15 украинских пленных.
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