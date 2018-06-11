Прокуратура просит суд арестовать догхантера Святогора (фоторепортаж)

Догхантер Алексей Святогор был объявлен в розыск. Он подозревается в распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Прокуратура просит суд избрать догхантеру Алексею Святогору меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Святогора Алексея Анатольевича - подозреваемого по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о назначении судебного заседания по рассмотрению указанного ходатайства будет сообщена дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, 8 июня представитель общественной зоозащитной организации UAnimals Александр Тодорчук в Facebook написал, что в Киеве полиция задержала догхантера Святогора, который был объявлен в розыск.

В базе МВД Святогор значится как лицо, которые скрывается от органов досудебного расследования. Отмечено, что в розыске находится с 1 июня 2018 года. Его разыскивают по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

Святогор в соцсетях открыто заявлял о том, что убивает бездомных собак.

В столичной полиции сообщили, что активисты вместе с полицейскими Днепровского райотдела полиции задержали Святогора, а прокурор уже вручил ему подозрение и повестку в суд на понедельник, 11 июня, для избрания меры пресечения.

При этом Святогора отпустили домой.