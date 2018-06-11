В Женеве поднимут вопрос защиты прав украинских политзаключенных в РФ – Порошенко

Представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать заложников и обеспечивать гуманитарную помощь, отметил президент.

Президент Украины Петр Порошенко договорился с принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав украинских политзаключенных.

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Об этом глава Украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"С принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в РФ и на временно оккупированных территориях. Также представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь", – написал президент.

Кроме того, Порошенко поручил уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой активизировать сотрудничество с Красным Крестом и лично посетить украинских политзаключенных в тюрьмах России и на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма.