Порошенко поблагодарил G7 за четкий месседж в поддержку Украины

По словам президента, Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира.

Президент Украины Петр Порошенко выразил лидерам Большой Семерки благодарность за мощный сигнал поддержки Украины.

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Соответствующее заявление глава государства сделал на своей странице в Facebook.

«Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством Семерки накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира», – отметил он.

«Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие: сначала уважение международного права, прекращение агрессии на Донбассе и возврат Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти!», – подчеркнул президент.

Напомним, лидеры стран "Большой Семерки" - Соединенных Штатов, Канады, Японии, Франции, Германии, Италии и Великобритании - сделали резкое заявление в отношении России. В итоговом коммюнике саммита G7 говорится, что западные санкции против России продлятся до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства в Украине в соответствии с Минскими договоренностями. Более того, санкции могут усилить.

"Мы подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности в рамках ее международнопризнанного границах", - говорится в заявлении G7.