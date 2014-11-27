В Станице Луганской мина попала в магазин, ранены 4 мирных жителей

Как сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА со ссылкой на председателя облгосадминистрации Геннадия Москаля, в течение сегодняшнего дня в городе сохраняется напряженная боевая обстановка. Продолжаются бои с использованием различных видов оружия. Автоматными очередями выбиты окна, поврежден фасад и оборудование в помещении "Укртелекома". На ул. Советской обстрелами повреждены несколько домов.

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По данным пресс-службы, одна из минометных мин попала в магазин строительных товаров, когда там были посетители. Четверо человек ранены, один в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В эти минуты в Станице Луганской продолжается противостояние украинских силовиков с террористами с использованием тяжелой артиллерии.