Венгрия ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС
Венгрия ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, сообщил глава МИД Павел Климкин.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Венгрия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС", - написал он.
Венгрия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. #UnitedForUkraine
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 26, 2014
Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.
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После избрания президентом Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.
16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС. На сегодня соглашение уже ратифицировали парламенты Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Мальты, Румынии и Словакии.