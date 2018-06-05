"Живи ради детей": патрульные Днепра показали, как отговаривали мужчину от самоубийства (видео)

Как оказалось в ходе беседы с мужчиной, он пытался совершить самоубийство из-за проблем в семье.

Патрульная полиция Днепропетровской области обнародовала видео, как правоохранители и неравнодушные прохожие уговаривают мужчину не совершать самоубийство прыжком с моста.

Соответствующее видео размещено на странице ведомства в Facebook.

Читайте такжеВ школе Днепра на последнем звонке зажгли дымовые шашки (видео)

В полиции сообщили, что 2 июня, около 4 часов утра, на спецлинию 102 поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что на Кайдацком мосте стоит неизвестный и вероятно хочет прыгнуть вниз. Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили за перилами моста мужчину в стрессовом состоянии. Патрульные стали успокаивать его, однако на контакт гражданин не шел.

«На неоднократные просьбы перелезть, он просил его не трогать. Полицейские вызвали сотрудников ГСЧС и скорую помощь. Все вместе и, даже, неравнодушные граждане, пытались уговорить мужчину не делать глупостей. Как оказалось, у него проблемы в семье. Через полчаса уговоров, 27-летний мужчина все же согласился перелезть через перила. Патрульные доставили его в Новокодацкое отделение полиции, а оттуда мужчину забрала психиатрическая бригада в специализированное медучреждение», – рассказали в полиции.

Подробнее о том, как происходило спасение мужчины от самоубийства, смотрите на видео: