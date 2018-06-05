Джамала о подлости Кремля: у нас на глазах отобрали Крым, а теперь нагло отбирают Донбасс

Депортация крымских татар в 1944 году стала страшной трагедией для семьи певицы.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала заявила, что СМИ должны уделять больше внимания трагедиям украинской истории, таким как Голодомор и депортация крымских татар, чтобы подобное больше не повторялось.

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В интервью STYLER она посетовала на поверхностное освещение на ТВ важных исторических моментов, что приводит к негативным последствиям уже сейчас.

Особенно сложно певице вспоминать о днях депортации крымских татар советским режимом в 1944 году. Это преступление затронуло и ее семью.

"Затронула" – это в моем случае очень мягкое слово. По нашей семье советская власть прошлась катком. Именно об этих событиях песня "1944". Все мои родные были депортированы. Маленький ребенок моей прабабушки умер в вагоне. Потом уже в Средней Азии, куда их насильно доставили, они много лет страдали от голода, болезней, ужасного отношения со стороны местного населения. Понимаете, почему мне больно, когда эти темы подают в СМИ поверхностно?" – указала исполнительница.

По словам Джамалы, недостаточное внимание со стороны украинских СМИ к таким темам приводит к безразличию народа к подобным трагедиям в будущем.

"Такие темы должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль! А не просто когда-то там, в советские времена, приехали, депортировали, убили... Нет, это касается каждого: меня и тебя! Вот мы себе думали, что живем в современном обществе, когда, вроде как, все прозрачно в этом мире и уже нельзя что-то сделать исподтишка. А видите, как получилось. Просто у нас на глазах отобрали Крым! У нас на глазах пытаются так же нагло отобрать Донбасс", - подчеркнула певица.

Она также указала, что не разделяет истории украинцев и крымских татар.

«Я не отделяю историю украинцев и крымских татар, мы все пострадали от Российской Империи и Советского Союза. Для меня все это происходило в одной стране, с одним народом – МОИМ. Кем бы ты ни был по национальности, если ты живешь в Украине, ты – украинец. В смысле политической нации», – отметила она.

Напомним, в 2016 году Джамала стала победительницей песенного конкурса «Евровидение», который проводился в Стокгольме. Ее песня «1944» посвящена депортации крымских татар в Центральную Азию по решению советского руководства.