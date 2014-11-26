В СБУ заявили, что боевики намерены использовать иностранных журналистов как "живой щит"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский журналистам.

"У нас есть проверенная информация о попытках боевиков "ДНР" и "ЛНР" использовать ресурсы западных СМИ для провоцирования антиукраинских настроений", - сказал он.

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Он отметил, что, по имеющейся информации, боевики намерены использовать приглашенных ими иностранных журналистов как «живой щит», выводя их на позиции и осуществляя обстрелы позиций украинских военных для того, чтобы вызвать ответный огонь.

"Они (боевики) заинтересованы в том, чтобы западные журналисты были ранены или убиты, чтобы показать отрицательно украинских военных", - отметил Лубкивский.

При этом, обращаясь к иностранным журналистам, Лубкивский отметил, что их проникновение в Украину через неконтролируемые пограничные участки незаконно, что угрожает их жизни, а также в дальнейшем может повлечь за собой запрет на въезд в Украину нежелательным лицам.

Ранее в СБУ сообщали, что в плену у боевиков находятся более 300 украинских военных и 2 журналиста.