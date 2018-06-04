Умерла еще одна пострадавшая в ДТП на "дороге смерти" в Одессе

В связи с этим полиция планирует переквалифицировать уголовное производство, открытое по факту ДТП. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В Одессе умерла женщина, травмированная в результате ДТП на Тираспольском шоссе, в котором вечером 2 июня погиб малолетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 20-летняя потерпевшая скончалась в больнице. Информация об этом в полицию поступила сегодня.

В главке добавили, что в связи с этим уголовное производство, открытое по факту ДТП, будет переквалифицировано. В частности, с ч. 2 ст. 286 на ч. 3 этой же статьи Уголовного кодекса Украины. Последняя предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Отмечается, что потерпевшая поступила в крайне тяжелом состоянии.

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По некоторым данным, она была невестой дяди погибшей девочки.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 июня в Одессе на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota, за рулем которого находилась 68-летнея женщина, совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП погиб ребенок, 2015 года рождения, молодую женщину с травмами госпитализировали. Изначально полиция сообщала, что это мать погибшей девочки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали.

Сегодня в Одессе местные жители перекрыли Тираспольское шоссе с требованием установить светофор на месте, где погибла малолетняя девочка.

Сегодня утром одесситы заблокировали "дорогу смерти", где накануне погибла 4-летняя девочка.