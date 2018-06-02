В Житомире должностных лиц Госэкоинспекции уличили в систематических взятках

За получение неправомерной выгоды чиновники обещали предпринимателям беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля при таможенном оформлении товаров.

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили во взятках четырех должностных лиц одного из отделов Государственной экологической инспекции Житомирской области.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. "Правоохранители установили, что трое главных инспекторов под руководством начальника отдела ввели незаконный механизм вымогательства денег от предпринимателей. За получение неправомерной выгоды чиновники обещали беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля при таможенном оформлении товаров. По оперативной информации, основными «клиентами» злоумышленников были предприятия - экспортеры лесоматериалов и продукции камнедобывающей отрасли региона", - говорится сообщении.

По предварительным заключениям среднемесячная «прибыль» чиновников составляла более 100 тыс. грн.

Согласно информации, злоумышленников задержали в областном центре в квартире организатора схемы при передаче подчиненными его «части» взятки в размере 30 тыс. грн.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению противоправных действий должностных лиц проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.