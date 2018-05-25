В Днепре на взятке в 15 тысяч долларов разоблачен судья

Судья требовал от местного бизнесмена указанную сумму за изменение меры пресечения на более мягкую в уголовном производстве по обвинению в рейдерстве и подделке документов.

В Днепре сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро 24 мая уличили судью одного из районных судов города во взятке в размере 15 тыс. долларов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

«Правоохранители установили, что судья требовал от местного бизнесмена 15 тыс. долл. США за изменение меры пресечения на более мягкую в уголовном производстве по обвинению последнего в рейдерстве и подделке документов», - говорится в сообщении.

Сразу после вынесения судьей обусловленного решения по уголовному производству сотрудники СБУ и НАБУ провели следственные действия в его служебном кабинете.

По материалам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, открыто уголовное производство. Решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Продолжаются неотложные следственные действия.