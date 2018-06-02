Стали известны имена еще двух журналистов, которых вызвали в СБУ по делу Бабченка

Среди приглашенных в СБУ журналистов были также телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.

Среди журналистов, которых вызвали в Службу безопасности Украины в деле «убийства» журналиста Аркадия Бабченка, были также телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.

Даниленко подтвердила "Гродадському", что была на встрече с руководством СБУ. По ее словам, примерно треть из всех вызванных были журналисты. Были также те, кто активно пишет в соцсетях.

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Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

Издание также обратилось к Соне Кошкиной с вопросом, была ли она в списке. Кошкина ответила утвердительно.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в "списке потенциальных жертв" находятся Осман Пашаев, Сергей Иванов, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников, а также телеведущие Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Напомним, 1 июня генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список известных украинских и бывших российских журналистов, которых также планировали убить. В списке 47 человек.