Порошенко подписал закон об упрощении оформления наследства

Закон упрощает процедуру оформления наследства и регистрации прав граждан на унаследованное ими недвижимое имущество, прежде всего, в сельской местности, сообщает пресс-служба президента.

"Теперь жители сельских населенных пунктов смогут оформить необходимые документы по месту жительства. Это не только делает соответствующие услуги более доступными для наследников, но и уменьшит временные и денежные затраты на их оформление", сказано в сообщении.

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Первый заместитель главы Администрации Президента Геннадий Зубко отметил, что принятие этого документа является реализацией одного из направлений децентрализации власти, поскольку полномочия по оформлению наследства отныне предоставляют органам местного самоуправления сельских населенных пунктов.

Кроме того, данный закон отменяет обязательное проведение оценки имущества и устанавливает нулевую ставку налогообложения в случае оформления наследства ближайших родственников.

Напомним, 20 октября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно некоторых вопросов наследования) (№5141). За это решение проголосовали 254 народных депутатов из 273 зарегистрированных в сессионном зале.