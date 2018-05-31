"Убийство" Бабченко: эксперты проанализировали, могла ли спецоперация СБУ быть инсценировкой (видео)

О необходимости власти полнее отчитаться обо всех обстоятельствах спецоперации сразу заговорили и международные эксперты.

Эксперты рассказали, могла ли спецоперацию по "убийству" журналиста Аркадия Бабченко быть инсценировкой СБУ.

Об этом говорится в сюжете ТСН. О необходимости власти полнее отчитаться обо всех обстоятельствах спецоперации сразу заговорили международные эксперты. От этого будет зависеть репутация Украины и то, как быстро восстановится доверие к силовикам.

Эксперты анализируют ситуацию и размышляют, не могла ли спецоперация быть инсценировкой СБУ.

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Отмечается, что саму пресс-конференцию, а также встречу президента с Бабченко, украинцы восприняли как политическую саморекламу. Политологи считают, что необходимо разобраться, не навредило ли это Украине, правильно ли расставили акценты в подаче информации, последовательности.

Также эксперты указывают и на другие мелкие недостатки, которые порождают сомнения, - интересна логика заказчика, который лично приехал в город, почему он сам передавал деньги из рук в руки, почему выбор пал именно на этого "киллера", если наверняка есть и более проверенные люди.

Некоторые также считают, что спецоперация - не шоу и называют ее показательной. Правозащитники, в свою очередь, рассчитывают на эффективный судебный процесс.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков был удивлен реакцией международных организаций на инсценирование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

В организации "Репортеры без границ" назвали спецоперацию СБУ манипуляцией украинских спецслужб. В ОБСЕ также раскритиковали СБУ за ложные сведения из-за покушения на Бабченко.