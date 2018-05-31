Кличко озвучил сумму, которую болельщики оставили в отелях и ресторанах Киева в день финала ЛЧ

Мэр также отметил, что после таких событий много мусора остается и в европейских городах.

Туристы и футбольные болельщики в день финала Лиги чемпионов УЕФА заплатили в гостиницах и ресторанах Киева около 50 миллионов гривен.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1 + 1» сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы все, что могли, сделали. Все, кто к нам приехал, были в восторге и довольны. Киевляне, думаю, тоже довольны. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривен», - сказал он.

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Кличко добавил, что президент УЕФА Александр Чеферин дал высокую оценку Киеву в подготовке и проведении финала Лиги чемпионов и заявил, что, как минимум, половина людей, посетивших город, приедут снова.

Высокую оценку, по словам Кличко, получили и коммунальные службы, которые быстро убрали мусор в местах массового пребывания болельщиков футбола. «Скажем, в парке имени Шевченко, в центре столицы, был городок сбора фанов «Ливерпуля». Вечером там лежали груды мусора, которые уже к утру убрали. Я могу сказать как человек, который провел много времени за границей, что ничего чрезвычайного не происходило. Такая же ситуация и в Амстердаме, и в Гамбурге, и в Берлине во время подобных событий. Когда большое скопление людей, к сожалению, возникают такие ситуации, что много мусора. Но это уже задача коммунальных служб - все быстро убрать. Мы справились», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между английским клубом «Ливерпуль» и испанским клубом «Реал Мадрид», в котором со счетом 1: 3 победил мадридский клуб.

По данным КГГА, финал Лиги чемпионов УЕФА посетили 30,5 тыс. иностранных участников и болельщиков. В то же время туристско-информационные центры, работавшие в городе и в аэропортах, сообщили, что в период с 24 по 28 мая Киев посетили около 30 тыс. отечественных туристов.

Коммунальщиками вывезено более 4 тысяч кубов мусора из официальных фан-зон финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были обустроены на Крещатике и на Контрактовой площади, а также с мест сбора болельщиков «Meeting points» - возле парка Тараса Шевченко и дворца «Украина».