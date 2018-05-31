"Зрады" не получилось": чем запомнился иностранцам финал Лиги чемпионов в Киеве

В ответ на резкий рост цен на жилье появилось сообщество Kyiv free couch for football fans. Здесь размещали свои объявления киевляне, готовые принять на бесплатный постой иностранных фанатов. Последние остались очень довольны.

Киевский финал Лиги чемпионов запомнился иностранцам гостеприимством хозяев, красивыми полицейскими-девушками и дешевым пивом.

Финал ЛЧ — самое большое однодневное спортивное событие в мире. И хотя Киев не слишком удобен для иностранцев в плане авиасообщения, как минимум 30 тыс. человек прилетели в украинскую столицу ради главного матча турнира, говорится в материале "Нового времени".

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"Если город смог принять такое большое мероприятие, как финал Лиги чемпионов, он сможет организовать абсолютно любое событие. Вы точно сможете!", — заявил по итогам визита в Киев президент УЕФА Александер Чеферин. И добавил: украинский город не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала.

"Зрады" не получилось,— город справился",— не без гордости вторил ему Андрей Мирошниченко, представитель Киевгоргосадминистрации (КГГА) по вопросам проведения финала ЛЧ.

Владимир Кылымар, студент НаУКМА, создавая Kyiv free couch for football fans (данное решение было принято из-за неоправданно высоких цен на проживание в Киеве в дни финала ЛЧ - Ред.), думал: к группе присоединятся максимум человек 20. Но в итоге она набрала 9 тыс. участников. Сколько из них приняло фанатов у себя дома, Кылымар не знает. Но по отзывам иностранцев видит: те остались довольны. Студент и сам приютил пару фанов Ливерпуля.

По оценкам КГГА, иностранцы нашли бесплатный приют в 2 тыс. столичных квартир.

Так, некоторым в Киеве понравились церкви, памятник Родина-мать и то, что благодаря сервису такси Uber по городу удобно перемещаться.

"Киев свои доходы еще не подсчитывал. Но за четыре дня специально подготовленную фан-зону на Крещатике посетили 230 тыс. человек. А сам матч на уличном экране — тот был установлен на Контрактовой площади — наблюдали 15 тыс. фанатов", - рассказали журналисты.

Полный текст материала читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 31 мая 2018 года