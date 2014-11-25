Фонд соцстрахования покупает у фирм без офисов путевки для детей по завышенным ценам - СМИ

ООО «Клеоника» и ООО «Санаторно-курортный центр», недавно созданные и с несуществующими офисами закупали путевки у самих лагерей и перепродавали их фонду с большим наваром, свидетельствуют результаты расследования осуществляемого Niras и BBC Media Action при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании

В частности, весной 2014 года исполнительная дирекция днепропетровского отделения ФСС провела тендера и закупила 1540 путевок в лагеря за которые заплатила 6 998 460 гривень.

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Начальник управления исполнительной дирекции ФСС Тарас Антоненко рассказал журналистам, что у «Дорожника» путевки были закуплены по 3885, у «Морского» – за 4662, у «Северянина» и «Смены» – по 4746 гривень, тогда как в самих лагерях говорят, что цена их услуг значительно ниже.

Журналисты оценивают переплату, которая досталась в итоге «Клеонике», в 1 607 760 гривень. С учетом суммы всех закупок (6 998 460 гривень) – каждая путевка обошлась Фонду почти на 25% дороже.

Кроме того, у журналистов возникли вопросы к процедуре проведения тендера. Так, судя по сайту региональной дирекции Фонда, в тендерах победили четыре лагеря: днепропетровский «Дорожник» (Царичанский район) и запорожский «Морской» (первый тендер), запорожские «Северянин» и «Смена» (Кирилловка) – второй тендер.

Однако в официальной тендерной документации на сайте tender.me.gov.ua о лагерях нет ни слова. А победителем тендерных торгов значится киевское ООО «Клеоника», не имеющее собственных лагерей. Журналисты, проводившие расследование, так и не смогли найти "Клеонику" по указанному в документации юридическому адресу либо дозвониться по телефону.

Согласно ст. 16 закона «Об осуществлении госзакупок», заказчик (в данном случае – региональная дирекция ФСС) должен указать квалификационные требования к участникам: наличие оборудования и материально-технической базы, наличие работников соответствующей квалификации, наличие документально подтвержденного опыта выполнения аналогичных договоров, наличие финансовой возможности (баланс, отчет о финансовых результатах и т.д.).

Однако Днепропетровское отделение ФСС в графе “квалификационные требования” к участником тендера указало, что участник должен не иметь, а “обеспечить” соответствующее оборудование и материально-техническую базу; “обеспечить” работниками соответствующей квалификации».

В итоге отдых и перевозка детей не были организованы надлежащим образом.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что арестован экс-чиновник Минобороны, который отдал тендер на поставки топлива для сил АТО фиктивной фирме.