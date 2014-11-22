Арестован экс-чиновник МОУ, который отдал тендер на поставки топлива для сил АТО фиктивной фирме

Главной военной прокуратурой в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами Министерства обороны Украины, входящими в состав комитета по конкурсным торгам, бывшему директору департамента закупок Минобороны объявлено о подозрении в злоупотреблении властью.

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Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, следственным отделом Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры установлено, что указанное должностное лицо в октябре месяце текущего года противоправно и незаконно способствовало тому, чтобы тендер на поставку дизтоплива на нужды армии выиграло предприятие с признаками фиктивности. Сумма договора на поставку дизтоплива для нужд Министерства обороны Украины, в частности сил АТО, составила 443 297 742 гривень.

21 ноября этого года следственным судьей Печерского суда г. Киева по ходатайству прокурора Главной военной прокуратуры бывшему директору департамента Минобороны избрана мера пресечения – содержание под стражей, с одновременным определением залога в размере почти 16 млн. грн. Арестованный находится в следственном изоляторе г. Киева.

Как напомнили в ГПУ, следственным отделом следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами Министерства обороны Украины (ч.2 ст.364 УК Украины).

С целью выявления и фиксации обстоятельств совершенного уголовного правонарушения следственным управлением совместно с работниками УБОП ГУ МВД Украины в Киевской области проведены обыски по месту работы и жительства вышеуказанных лиц, в частности у одного из заместителей министра обороны Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.