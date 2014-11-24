На Луганщине в результате обстрелов повреждены 6 многоэтажек и ранен 1 мирный житель

В результате обстрелов боевиками контролируемой Украиной территории Луганской области 23 ноября были повреждены 6 многоэтажек и ранен 1 мирный житель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Согласно сообщению, пострадали населенные пункты Трехизбенка (здесь серьезно повреждены несколько домов), Крымское, Макарово, Счастье. Наиболее интенсивным обстрелам подверглась Станица Луганская, которую в течение суток обстреливали из тяжелой артиллерии и стрелкового оружия. На улице Советской в районном центре прямыми попаданиями снарядов разрушены два жилых дома, которые восстановлению не подлежат. Один человек ранен и доставлен в военный госпиталь в Счастье. На ул. 5-я Линия артиллерийскими снарядами повреждены шесть многоэтажных домов, во многих квартирах выбиты окна.

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Вчера утром в районе ул. Лебединского был перебит газопровод, в результате чего произошло возгорание газа. Несколько улиц поселка лишены газа. Кроме того, часть Станицы все еще остается без света. Сегодня утром работники Станично-Луганской райгосадминистрации вышли на работу, а ремонтная бригада пытается устранить повреждения на линиях электропередач и подать в дома свет.